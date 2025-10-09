Фаворитки пройшли далі: на турнірі в Ухані визначилися чвертьфіналістки

9 жовтня визначилися всі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані. Всі головні фаворитки змагань подолали стадію 1/8 фіналу.

Найважче довелося шостій ракетці світу американці Джессіці Пегулі, яка в трьох сетах здолала "нейтралку" Єкатерину Александрову (11) – 7:5, 3:6, 6:3. Пегула провела шостий поспіль трисетовий поєдинок і надалі зустрінеться з чешкою Катериною Синяковою (62).

Непросто перемога дісталася й Ізі Швьонтек (2, Польща). Полька вклалася у два сети, але цілком могла не виграти жодного в Белінди Бенчич (15, Швейцарія). Підсумковий рахунок зустрічі 7:6(2), 6:4. Швьонтек 25 раз у кар'єрі зіграє в півфіналі "тисячника". Протистоятиме їй італійка Жасмін Паоліні (8).

Вперше до цієї стадії пробилася 37-річна Лаура Зігемунд (57). Німкеня виявилася сильнішою за іншу польку, Магдалену Френх (53) – 6:4, 7:6(2). Наступною суперницею Зігемунд стане Коко Гофф (3, США).

Чинна чемпіонка змагань в Ухані, білоруска Аріна Сабалєнка (1), впевнено обіграла представницю іншої країни-агресорки, Людмилу Самсонову (20) – 6:3. 6:2.

Зупинити Сабалєнку у чвертьфіналі спробує Єлена Рибакіна (9, Казахстан), яка перемогла недавню фіналістку Пекіна, чешку Лінду Носкову (17), з рахунком 6:3, 6:4.

Чвертьфінальні пари турніру в Ухані

Аріна Сабалєнка (-) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Катерина Синякова (Чехія) – Джессіка Пегула (США)

Лаура Зігемунд (Німеччина) – Коко Гофф (США)

Іга Швьонтек (Польща) – Жасмін Паоліні (Італія)

Нагадаємо, що українки Марта Костюк і Даяна Ястремська залишили турнір в Ухані на стадії першого кола.