37-річна німкеня вибила п'яту сіяну росіянку з турніру в Ухані

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2025, 19:06
37-річна німецька тенісистка Лаура Зігемунд (57) несподівано перемогла п'яту сіяну росіянку Мірру Андрєєву в другому колі турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані.

Гра тривала 3 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(4), 6:3, 6:3.

Незважаючи на спеку та вологість, саме ветеранка жіночого тенісу виявилася витривалішою за 18-річну "нейтралку".

Wuhan Open WTA 1000
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло, 7 жовтня

Лаура Зігемунд (Німеччина) Мірра Андрєєва (-) 6:7(4), 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Зігемунд зіграє з сильнішою в матчі між Магдаленою Френх (53, Польща) та Кароліною Муховою (22, Чехія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру в Ухані не залишилося українок. Марта Костюк програла 7 жовтня у першому колі якраз Муховій.

