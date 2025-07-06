Визначилися перші чвертьфіналісти Вімблдону в чоловічому одиночному розряді

На Вімблдоні 2025 визначилися перші чвертьфіналісти серед чоловіків. Ними стали: Карен Хачанов (20, -), Тейлор Фрітц (5, США), Кемерон Норрі (61, Велика Британія) та Карлос Алькарас (2, Іспанія).

"Нейтральний" тенісист Хачанов у матчі четвертого кола не мав проблем із поляком Камілем Майхжаком (109) – 6:4, 6:2, 6:3.

Фрітц на відмові пройшов австралійця Джордана Томпсона (44). За рахунку 1:6, 0:3 Томпсон відмовився від продовження зустрічі через травму. Фрітц за останні 5 років виграв найбільше в Турі матчів на трав'яному покритті – 35. В активі американця за цей час 4 виграних трав'яних турніри АТР.

Норрі у матчі-трилері, який тривав майже чотири з половиною години, на радість місцевим глядачам дотиснув чилійця Ніколаса Харрі (143). Рахунок зустрічі 6:3, 7:6(4), 6:7(7), 6:7(5), 6:3.

Нарешті, Алькарас після програшу першої партії Андрєю Рубльову (14, -) виграв наступні три – 6:7(5), 6:3, 6:4, 6:4. Іспанець виграв 18 поспіль матч на Вімблдоні і 22 поспіль у всіх турнірах цього сезону. У віці 22 років 56 днів він став наймолодшим гравцем в історії, який досяг 12 чвертьфіналів турнірів Grand Slam.

Чвертьфінальні пари Вімблдону

Карен Хачанов (-) – Тейлор Фрітц (США)

Кемерон Норрі (Велика Британія) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Поєдинки відбудуться у вівторок, 8 липня.

Нагадаємо, що Новак Джокович здобув ювілейну перемогу на Вімблдоні.