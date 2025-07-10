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Визначилися переможці Вімблдону в змішаному парному розряді

Станіслав Матусевич — 10 липня 2025, 23:11
Визначилися переможці Вімблдону в змішаному парному розряді
Сем Вербек і Катерина Синякова
Getty images

Нідерландець Сем Вербек і чешка Катерина Синякова стали переможцями турніру в змішаному парному розряді на Вімблдоні. У вирішальному матчі вони обіграли дует Джо Солсбері (Велика Британія)/Луїза Стефані (Бразилія).

Зустріч тривала 2 години 1 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(3), 7:6(3).

За поєдинок Вербек і Синякова 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперники виконали 2 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Wimbledon Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Фінал міксту, 10 липня

Сем Вербек (Нідерланди)/Катерина Синякова (Чехія) – Джо Солсбері (Велика Британія)/Луїза Стефані (Бразилія) 7:6(3), 7:6(3)

Нідерландець та чешка вперше зіграли разом, і одразу здобули титул. Для Вербека він став дебютним на турнірах Grand Slam, Синякова має 10 перемог на мейджорах у жіночому парному розряді.

Нагадаємо, що раніше на Вімблдоні визначилися фіналістки серед жінок. Американка Аманда Анісімова зіграє 12 липня проти польки Іги Швьонтек.

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