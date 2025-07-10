Визначилися переможці Вімблдону в змішаному парному розряді

Нідерландець Сем Вербек і чешка Катерина Синякова стали переможцями турніру в змішаному парному розряді на Вімблдоні. У вирішальному матчі вони обіграли дует Джо Солсбері (Велика Британія)/Луїза Стефані (Бразилія).

Зустріч тривала 2 години 1 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(3), 7:6(3).

KATERINA SINIAKOVA AND SEM VERBEEK ARE WIMBLEDON CHAMPIONS 🏆



The duo took out Luisa Stefani and Joe Salisbury to win the title.



Congratulations to Katerina and Sem 🥹#Wimbledon pic.twitter.com/5Yc7Fb67kp — Tennis Channel (@TennisChannel) July 10, 2025

За поєдинок Вербек і Синякова 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. Їхні суперники виконали 2 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 1 брейк.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Фінал міксту, 10 липня

Сем Вербек (Нідерланди)/Катерина Синякова (Чехія) – Джо Солсбері (Велика Британія)/Луїза Стефані (Бразилія) 7:6(3), 7:6(3)

Нідерландець та чешка вперше зіграли разом, і одразу здобули титул. Для Вербека він став дебютним на турнірах Grand Slam, Синякова має 10 перемог на мейджорах у жіночому парному розряді.

Нагадаємо, що раніше на Вімблдоні визначилися фіналістки серед жінок. Американка Аманда Анісімова зіграє 12 липня проти польки Іги Швьонтек.