Дві українки вийдуть на корти Вімблдону 5 липня: визначився час початку матчів

Даяна Ястремська і Людмила Кіченок вийдуть на корти Вімблдону в суботу, 5 липня.

Ястремська (42) у третьому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (62). Суперниці раніше між собою не грали.

Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під четвертим номером, у другому раунді парних змагань зійдуться з дуетом Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 5 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло одиночного розряду

13:00. Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Court 16, 1-м запуском.

Друге коло парного розряду

16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США), корт Court 18, 3-м запуском, після матчу Чилич – Муньяр.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська у надскладному матчі другого кола одиночного розряду обіграла росіянку Анастасію Захарову (95).

Еліна Світоліна (13) уже зіграла свій матч третього раунду. Перша ракетка України поступилася бельгійці Елізе Мертенс (23).