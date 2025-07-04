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Дві українки вийдуть на корти Вімблдону 5 липня: визначився час початку матчів

Станіслав Матусевич — 4 липня 2025, 22:41
Дві українки вийдуть на корти Вімблдону 5 липня: визначився час початку матчів
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська і Людмила Кіченок вийдуть на корти Вімблдону в суботу, 5 липня.

Ястремська (42) у третьому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро (62). Суперниці раніше між собою не грали.

Кіченок і австралійка Еллен Перес, посіяні під четвертим номером, у другому раунді парних змагань зійдуться з дуетом Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 5 липня

Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Третє коло одиночного розряду

13:00. Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія), корт Court 16, 1-м запуском.

Друге коло парного розряду

16:30*. Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США), корт Court 18, 3-м запуском, після матчу Чилич – Муньяр.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська у надскладному матчі другого кола одиночного розряду обіграла росіянку Анастасію Захарову (95).

Еліна Світоліна (13) уже зіграла свій матч третього раунду. Перша ракетка України поступилася бельгійці Елізе Мертенс (23).

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