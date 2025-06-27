Кіченок та Перес зіграють у фіналі парного розряду на турнірі у Бад-Гомбурзі

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у фінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У півфіналі вони впевнено перемогли дует Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

На старті першої партії україно-австралійська пара поступалася з брейком, однак переламала хід зустрічі та здобула перемогу.

Кіченок та Перес за гру 1 раз подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 4 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 4 помилки на подачі та 1 брейк.