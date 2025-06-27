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Кіченок та Перес зіграють у фіналі парного розряду на турнірі у Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 27 червня 2025, 16:10
Кіченок та Перес зіграють у фіналі парного розряду на турнірі у Бад-Гомбурзі
Людмила Кіченок
instagram.com/lyuda_kichenok

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у фінал парного розряду на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У півфіналі вони впевнено перемогли дует Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

На старті першої партії україно-австралійська пара поступалася з брейком, однак переламала хід зустрічі та здобула перемогу.

Кіченок та Перес за гру 1 раз подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 4 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал парного розряду, 27 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) 6:3, 6:2

У вирішальному матчі змагань Кіченок і Перес зіграють проти сильніших у поєдинку дуетів Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай) та Ханью Гуо (Китай)/Александра Панова (-).

Нагадаємо, що Людмила Кіченок і Перес у матчі першого кола в Бад-Гомбурзі перемогли пару Ізабель Гаверлаг (Нідерланди)/Інгрід Мартінс (Бразилія). У чвертьфіналі українка та австралійка обіграли дует Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Клара Таусон (Данія).

Людмила Кіченок Еллен Перес WTA 500

Людмила Кіченок

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