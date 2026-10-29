Троє представників першої п'ятірки рейтингу АТР вийшли у чвертьфінал турніру у Відні

Всі троє тенісистів, що представляють топ-5 світового рейтингу: Александр Звєрєв (2), Карлос Алькарас (3) і Даніїл Медведєв (5), пройшли до чвертьфіналу турніру серії АТР 500 у Відні.

Найважливішою стала перемога Звєрєва над нідерландцем Таллоном Грікспором (50) із рахунком 6:4, 7:5. Цей успіх дозволить німцю з наступного тижня дебютувати у статусі першої ракетки світу та завершити сезон лідером рейтингу.

Алькарас відіграв 4 сет-пойнти у другій партії проти грузина Ніколоза Басилашвілі (95) – 6:1, 7:6(11).

Медведєв мав найбільші проблеми з британцем Кемероном Норрі (41) – 4:6, 6:3, 7:6(1). У вирішальній партії Норрі за рахунку 5:4 мав матч-пойнт на своїй подачі, але дотиснути "нейтрала" не зміг.

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,797,985

Друге коло, 29 жовтня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Таллон Грікспор (Нідерланди) 6:4, 7:5

Карлос Алькарас (Іспанія) – Ніколоз Басилашвілі (Грузія) 6:1, 7:6(11)

Даніїл Медведєв (-) – Кемерон Норрі (Велика Британія) 4:6, 6:3, 7:6(1)

Медведєв знаходиться за крок від потрапляння на Підсумковий турнір.

Нагадаємо, що гарантували собі участь у Nitto ATP Finals троє тенісистів: Звєрєв, Алькарас і американець Бен Шелтон. У Турині не виступить тепер уже експерша ракетка світу італієць Яннік Сіннер, оскільки завершив сезон достроково через травму коліна.