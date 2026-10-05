Джокович вийшов у фінал турніру в Пекіні після дискваліфікації росіянина за нанесення травми глядачу

39-річний сербський тенісист Новак Джокович (11) вийшов у фінал турніру серії АТР 1000 в Пекіні. Його суперника по півфіналу, "нейтрального" Даніїла Медведєва (5) дискваліфікували за навмисне вибивання м'яча на трибуни й нанесення травми ока вболівальнику за рахунку 7:5, 5:3 на користь Джоковича.

China Open – АТР 500

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $4,089,385

Півфінал, 5 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Даніїл Медведєв (-) 7:5, 5:3, дискваліфікація Медведєва

Тенісисти зустрічалися вшістнадцяте, серб здобув одинадцяту перемогу. У вирішальному матчі змагань Джокович зіграє проти австралійця Алекса де Мінора (9), який на відмові пройшов у півфіналі поляка Губерта Гуркача (34).

Медведєв став першим дискваліфікованим тенісистом у матчах АТР за два останні роки.

Джокович продовжив свою рекордну серію перемог у Пекіні, яка тепер налічує 33 матчі поспіль без жодної поразки. Новак зіграє у 146-му для себе фіналі у Турі – це третя позиція за всю історію після Джиммі Коннорса (164) та Роджера Федерера (157).

Нагадаємо, що у фіналі турніру аналогічної категорії в Токіо зустрінуться іспанець Карлос Алькарас (3) та чех Їржі Легечка (19).