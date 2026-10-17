Ходар обіграв Медведєва і забезпечив іспанський фінал Мастерсу в Шанхаї

20-річний іспанець Рафаель Ходар (13) переміг "нейтрального" Даніїла Медведєва (5) і зіграє в фіналі Мастерсу в китайському Шанхаї.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Півфінал, 17 жовтня

Рафаель Ходар (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-) 6:3, 6:4

Тенісисти раніше не зустрічалися. У фінальному матчі змагань Ходар зіграє зі своїм співвітчизником Алехандро Давидовичем Фокіною (26). Майбутні фіналісти вперше протистоятимуть один одному.

Двоє іспанців зустрінуться у фіналі турніру АТР 1000 вперше з 2017 року. Загалом представники Іспанії вдев'яте зіграють у вирішальному матчі Мастерсу, але всі попередні такі матчі відбувалися на грунті.

Для Ходара це дебютний фінал "тисячника" в кар'єрі.

Нагадаємо, що Давидович Фокіна обіграв у півфіналі другу ракетку світу німця Александра Звєрєва.