Ходар обіграв Медведєва і забезпечив іспанський фінал Мастерсу в Шанхаї
20-річний іспанець Рафаель Ходар (13) переміг "нейтрального" Даніїла Медведєва (5) і зіграє в фіналі Мастерсу в китайському Шанхаї.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Рафаель Ходар (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-) 6:3, 6:4
Тенісисти раніше не зустрічалися. У фінальному матчі змагань Ходар зіграє зі своїм співвітчизником Алехандро Давидовичем Фокіною (26). Майбутні фіналісти вперше протистоятимуть один одному.
Двоє іспанців зустрінуться у фіналі турніру АТР 1000 вперше з 2017 року. Загалом представники Іспанії вдев'яте зіграють у вирішальному матчі Мастерсу, але всі попередні такі матчі відбувалися на грунті.
Для Ходара це дебютний фінал "тисячника" в кар'єрі.
Нагадаємо, що Давидович Фокіна обіграв у півфіналі другу ракетку світу німця Александра Звєрєва.