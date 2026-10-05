Медведєв отримав суворе покарання за дискваліфікацію в півфіналі турніру в Пекіні

"Нейтральний" тенісист Даніїл Медведєв буде позбавлений зароблених рейтингових очок та призових грошей за дискваліфікацію у півфінальному поєдинку турніру АТР 500 у Пекіні проти серба Новака Джоковича.

Про це повідомляє Tennis365.

Медведєв не отримає гонорару в 220 тисяч доларів призових та 200 рейтингових очок за вихід у півфінал. Оскільки "нейтрал" веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір ATP Finals, то втрата очок може мати для нього велике значення.

Даніїл посідає восьме місце у Чемпіонській гонці, яке є останнім прохідним на Підсумковий, і з урахуванням покарання матиме 3020 очок. Його головні переслідувачі, австралієць Алекс де Мінор і Джокович, мають, відповідно, 2690 і 2670 пунктів. Ці двої тенісистів розіграють між собою титул у Пекіні 6 жовтня.

Також наслідком неотримання очок Медведєвим стане те, що він не зможе повернутися до топ-5 рейтингу за підсумками турніру в Пекіні. "Нейтрал" залишиться шостим, не зумівши обійти п'ятого канадця Фелікса Оже-Альяссіма.

Нагадаємо, програючи 5:7, 3:5 у півфіналі турніру в Пекіні Джоковичу, Медведєв не стримав емоцій, вибивши ракеткою м'яч на трибуну. Ігровий снаряд влучив в око одному зі вболівальників, за що тенісиста було дискваліфіковано, Новак автоматично пройшлов у фінал.