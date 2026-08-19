Сьома ракетка світу росіянин Медведєв вилетів з Мастерсу в Цинциннаті у третьому колі

"Нейтральна" сьома ракетка світу Даніїл Медведєв програв у третьому колі Мастерсу в Цинциннаті американцю Брендону Накашимі (22).

Гра тривала 2 години 54 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(3), 7:6(4), 6:1.

Накашима міг не доводити справу до третього сету, адже вів у першій партії 5:3 і мав 4 сет-пойнти, однак не втримав перевагу. Тим не менш, американець все одно зумів здобути перемогу.

Cincinnati Open – АТР 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 18 серпня

Брендон Накашима (США) – Даніїл Медведєв (-) 6:7(3), 7:6(4), 6:1

Тенісисти зустрічалися вчетверте, американець здобув першу перемогу. У наступному колі змагань Накашима зіграє проти португальця Нуну Боржеша (47), який у третьому колі вибив зі змагань іншого "нейтрала", Андрєя Рубльова (18).

Нагадаємо, що чемпіон Мастерсу в Торонто американець Бен Шелтон (6) програв у стартовому для себе матчі другого кола в Цинциннаті.