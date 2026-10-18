Визначився третій учасник чоловічого Підсумкового турніру

Американець Бен Шелтон став третім тенісистом, який гарантував собі участь у чоловічому Підсумковому турнірі Nitto ATP Finals, який відбудеться у Турині з 15 по 22 листопада 2026 року.

У Чемпіонській гонці Шелтон посідає четверту позицію, маючи 4480 очок, і точно не опиниться поза топ-8 найкращих тенісистів сезону.

У 2026-му Бен здобув 4 титули. Він переміг на Мастерсі в Монреалі, став чемпіоном турнірів АТР 500 у Мюнхені та Далласі, а також АТР 250 у Штутгарті. Більше за нього тріумфував лише Яннік Сіннер (6), який уже завершив сезон через травму коліна.

На US Open-2026 Шелтон вперше для себе вийшов у фінал турніру Grand Slam і піднявся на найвище четверте місце світового рейтингу. З 57 матчів у сезоні Бен виграв 40.

Таким чином, стали відомі вже троє тенісистів, які кваліфікувалися на Підсумковий турнір. Окрім Шелтона, це німець Александр Звєрєв та іспанець Карлос Алькарас.

Нагадаємо, що на останньому Мастерсі в Шанхаї Шелтон поступився у третьому колі французу Артуру Жеа.