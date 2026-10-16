Ходар встановив вікове досягнення: на Мастерсі в Шанхаї визначилися всі півфіналісти

Другу півфінальну пару на Мастерсі в Шанхаї склали іспанець Рафаель Ходар (13) та "нейтральний" Даніїл Медведєв (5).

20-річний Ходар став наймолодшим тенісистом, який дістався до цієї стадії змагань у Шанхаї. У чвертьфіналі він переміг норвежця Каспера Рууда (20) – 4:6, 6:4, 6:3. Усі свої чотири матчі на турнірі іспанець виграв виключно в трьох партіях.

Успіх дозволив Ходару піднятися на дев'яту позицію в Чемпіонській гонці та претендувати на дебютне потрапляння на Підсумковий турнір.

Суперником Рафаеля став Медведєв. "Нейтрал" теж у трьох сетах обіграв американця Томмі Пола (17) – 6:3, 1:6, 6:3. Раніше Ходар і Медведєв не зустрічалися.

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Чвертьфінали, 16 жовтня

Рафаель Ходар (Іспаня) – Каспер Рууд (Норвегія) 4:6, 6:4, 6:3

Даніїл Медведєв (-) – Томмі Пол (США) 6:3, 1:6, 6:3

Таким чином, на Мастерсі в Шанхаї визначилися обидві півфінальні пари.

Півфінальні пари Мастерсу в Шанхаї

Александр Звєрєв (Німеччина) – Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія)

Рафаель Ходар (Іспанія) – Даніїл Медведєв (-)

Матчі відбудуться 17 жовтня.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї монегаск Валентен Вашеро (14) завершив боротьбу на стадії третього кола.