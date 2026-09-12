Фінал US Open Сабалєнка – Рибакіна: принципове протистояння двох перших ракеток світу

У жіночому одиночному розряді US Open залишилося зіграти головний поєдинок. До фіналу останнього мейджору сезону дійшли дві перші ракетки світу, які з наступного тижня поміняються місцями в рейтингу – "нейтральна" Аріна Сабалєнка та казахстанка Єлена Рибакіна.

Зрозуміло, що для багатьох українських уболівальників цей матч не нестиме великої цікавості. Адже на корті зустрінуться довірена особа білоруського диктатора Лукашенка та ексросіянка, що отримала казахстанське громадянство у 2018 році та за чотири з половиною роки зі вторгнення Росії в Україну не спромоглася війну ані засудити, ані хоча б якось прокоментувати.

Проте це дві найкращі тенісистки поточного сезону, що відбивається як у рейтингу WTA, так і в Чемпіонській гонці. Ігнорувати цей факт зі спортивної точки зору неможливо.

Аріна Сабалєнка, 28 років, 1 ракетка світу

Представницею Білорусі можна ілюструвати все більший ухил жіночого тенісу в бік зростання потужності. Сабалєнка не має у своєму арсеналі видатної техніки чи глибокого мислення на корті. Вона бере силою ударів, і зрівнятися в цьому компоненті з нею в жіночому Турі просто нема кому.

"Нейтралка" йшла в тенісі доволі нестандартним шляхом, не виступаючи в юніорському віці на великих змаганнях. Її доросла кар'єра розвивалася поступово: у віці 20 років Сабалєнка вперше увійшла до двадцятки найсильніших.

Протягом достатньо довгого часу потужність "нейтралки" нівелювалася її нестабільністю. Велика кількість подвійних та невимушених помилок робили її гру занадто залежною від власного настрою.

Певні зміни відбулися у 2023 році, коли Сабалєнка виграла свій перший турнір Grand Slam в Австралії. А справжній прорив відбувся наступного сезону. У 2024-му білоруска захистила свій титул у Мельбурні та стала чемпіонкою US Open.

Аріна Сабалєнка Getty images

Найголовніше для неї полягало в появі стабільності на корті. Епатаж на корті у вигляді кидання ракеток, розмов із собою та гучних криків під час ударів нікуди не подівся, але все це тенісистка навчилася більш-менш контролювати.

Після перемоги на "тисячнику" в Ухані у жовтні 2024 року Сабалєнка очолила світовий рейтинг і майже два роки трималася на вершині. За два дні ця серія завершиться.

У 2026-му "нейтралка" яскраво провела три перші місяці. Перемогла на турнірі в Брісбені, обігравши в фіналі Марту Костюк. Несподівано поступилася в фіналі Australian Open Рибакіній, потім здобула так званий "сонячний дубль" із титулами в Індіан-Веллсі та Маямі.

А далі настав п'ятимісячний спад.

До поточного US Open Сабалєнка не могла вийти в жоден фінал турнірів WTA з кінця березня. Деякі поразки, наприклад, у півфіналі Ролан Гаррос від іншої "нейтралки" Шнайдер, виглядали максимально дивно з точки зору перебігу подій на корті, коли білоруска ніби раптово вимикалася.

Проте на американському мейджорі, який Сабалєнка вигравала протягом двох останніх сезонів, вона знов відчула впевненість. За шість уже зіграних поєдинків серйозну конкуренцію лідерці рейтингу зуміла створити лише чемпіонка Вімблдона чешка Носкова, яку Аріна обіграла у чвертьфіналі лише на тай-брейку третього сету.

Джессіку Пегулу в півфіналі Сабалєнка пройшла впевнено. Американка навіть пожартувала після зустрічі, мовляв, не знає, хто так розлютив суперницю, що вона видала настільки якісний теніс.

Тепер на білоруску очікує захист титулу.

Єлена Рибакіна, 27 років, 2 ракетка світу

Гравчиня народилася в Москві й перших своїх успіхів досягла під російським прапором. На відміну від Сабалєнки, пройшла звичний шлях юнацького тенісу. На юніорських Australian Open-2017 та Ролан Гаррос-2017 діставалася до півфіналів, що дозволило їй посісти третю позицію молодіжного рейтингу.

А у 2018 році змінила громадянство на казахське. Мова, звісно, не йшла про засудження війни в Україні. Мотиви Рибакіної були куди прозаїчнішими: Казахстан обіцяв значно кращі фінансові умови. І свої пропозиції зрештою виконав.

У 2020-му Єлена увійшла до топ-20 рейтингу WTA, однак серйозних титулів довелося чекати. На Олімпіаді в Токіо, яка відбувалася 2021 року, Рибакіна в матчі за "бронзу" поступилася українці Еліні Світоліній. Наша тенісистка у своєму стилі зуміла організувати камбек у третій партії.

Перемога представниці Казахстану на Вімблдоні-2022 стала доволі несподіваною. Той турнір узагалі став винятковим, адже організатори змагань не допустили до нього росіян та білорусів на знак солідарності з Україною, на що тенісні організації АТР і WTA відреагували позбавленням усіх спортсменів зароблених на Вімблдоні рейтингових очок.

Тож на позицію Рибакіної у третьому десятку рейтингу тріумф не вплинув.

Єлена Рибакіна Getty images

Тільки у 2023-му Єлена увійшла до топ-10, здобувши перемоги на "тисячниках" в Індіан-Веллсі та Римі. В останньому випадку в фіналі вона обіграла нашу змучену важким турнірним шляхом Ангеліну Калініну.

Другим і поки останнім титулом Grand Slam для Рибакіної став Australian Open-2026 з перемогою над Сабалєнкою. Першу частину сезону ці дві тенісистки провели дуже сильно. Білоруска обіграла казахстанку у фіналі в Індіан-Веллсі та у півфіналі в Маямі. Після цього Рибакіна стала чемпіонкою на представницькому "п'ятисотнику" в Штутгарті у середині квітня на ґрунті.

І на цьому в Єлени, як і в її майбутньої суперниці, ніби закінчився бензин.

Відновила форму Рибакіна у серпні, коли дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Торонто, зігравши на шляху до нього чотири трисетові поєдинки. Сил на вирішальний матч з Ігою Швьонтек у казахстанки не вистачило, а на наступному "тисячнику" в Цинциннаті важкі матчі призвели до пошкодження та зняття у чвертьфіналі проти тієї ж польки.

Травма спочатку здавалася серйозною, йшла мова про проблеми з ахіллом. Все ж минулося. Рибакіна поновила тренування за два дні до старту US Open і багато хто з експертів вважав, що до серйозних успіхів вона фізично не готова.

Сталося рівно навпаки. Єлена мала невеликі проблеми у третьому колі проти Юлії Стародубцевої, у чвертьфіналі та півфіналі програвала перші сети, відповідно, Чжен Ціньвень та Коко Гофф, однак все ж зуміла вийти у фінал.

У нагороду з нового тижня, незалежно від результату вирішального матчу, Рибакіна дебютує на вершині жіночого рейтингу.

Представниця Казахстану за стилем гри доволі схожа на Сабалєнку, роблячи ставку здебільшого на силу ударів. Правда, зрівнятися за цим компонентом із білорускою малореально, а перемогти можна завдяки точнішим влучанням та холоднокровності. Рибакіна загалом відзначається флегматичним спокоєм на корті, й у випадку нервової кінцівки це може стати вирішальним фактором.

Очні зустрічі

Сабалєнка і Рибакіна провели між собою уже 17 поєдинків, 10 з яких виграла "нейтралка". 14 з них відбувалося на харді, і тут рахунок рівний – 7:7.

Поточного сезону тенісистки зустрічалися тричі. Усі матчі проходили на харді, дві перемоги здобула Сабалєнка. Однак найважливіший поєдинок – на Australian Open – із камбеком у вирішальному сеті з 0:3 виграла Рибакіна.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори віддають невелику перевагу Сабалєнці. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.70. Успіх Рибакіної оцінюється в 2.22.

Загалом усе закономірно. "Нейтралка", попри невдалі останні місяці, все одно вважалася головною фавориткою US Open перед стартом турніру. Доволі впевнене походження змагальної дистанції Сабалєнкою теж зіграло свою роль.

Натомість Рибакіна два останні матчі виграла у трьох партіях і чи вистачить у неї сил на ще один складний поєдинок, враховуючи передтурнірне пошкодження – непросте питання.

Де дивитися онлайн фінал Сабалєнка – Рибакіна

Фінальний поєдинок US Open відбудеться 12 вересня на головній арені Arthur Ashe Stadium Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку о 23:00 за київським часом.

Трансляцію з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.