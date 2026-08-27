Світоліна, Костюк і ще п'ять українок дізналися перших суперниць на US Open-2026

Семеро українських тенісисток отримали стартових суперниць на останньому турнірі Grand Slam поточного сезону – US Open. Жеребкування основної сітки американського мейджору відбулося 27 серпня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна під 9 номером. На старті змагань одеситка зустрінеться з аргентинкою Соланою Сьєррою (87).

Марта Костюк отримала 11 номер посіву й у першому колі зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, яка ще триває.

Інші українки не входять до числа 32 найкращих у поточному рейтингу WTA, тому залишилися несіяними.

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Дар'я Снігур (44) проведе поєдинок із "нейтральною" шістнадцятою ракеткою світу Діаною Шнайдер.

Олександра Олійникова (46) стартуватиме матчем із володаркою вайлд-кард зі США Різ Брентмаєр (425).

Ангеліна Калініна (49) побореться з переможницею кваліфікації.

Першою суперницею Юлії Стародубцевої (74) стане німкеня Елла Зайдель (124).

Даяна Ястремська (112), як і Костюк та Калініна, у стартовому раунді зіграє проти однієї з переможниць кваліфікаційних змагань.

Матчі основної сітки жіночого одиночного турніру відбудуться з 30 серпня по 12 вересня.

Нагадаємо, що Вероніка Подрез (132) та Анастасія Соболєва (194) не зуміли подолати кваліфікацію US Open.