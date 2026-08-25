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Калініна знялась із турніру в Монтерреї напередодні старту US Open

Денис Іваненко — 25 серпня 2026, 09:57
Калініна знялась із турніру в Монтерреї напередодні старту US Open
Ангеліна Калініна
Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) знялась з турніру серії WTA 500 в Монтерреї.

Про це повідомляє Tennisform.

Причиною стало пошкодження спини. В першому колі уродженка Нової Каховки мала зіграти проти австралійки Маї Джоїнт (75 WTA).

Наразі невідомо, настільки серйозною є травма Ангеліни. На турнірі її замінить угорка Панна Удвард.

Зазначимо, що в Монтерреї Україну продовжують представляти дві тенісистки. Перше коло успішно подолали Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, що Калініна потрапила до основної сітки US Open-2026. Відкритий чемпіонат США з тенісу триватиме з 30 серпня по 13 вересня.

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Ангеліна Калініна Монтеррей

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