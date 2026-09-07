Алькарас рухається до захисту титулу: на US Open визначилася перша четвірка чвертьфіналістів

За результатами матчів 1/8 фіналу US Open до першої четвірки чвертьфіналістів увійшли троє американців: Бен Шелтон (9), Алекс Мікельсен (46) та Френсіс Тіафо (12). Ще одним тенісистом у цьому квартеті став чинний чемпіон турніру іспанець Карлос Алькарас (3).

Алькарас впевнено обіграв ще одного представника США Томмі Пола (21) – 6:4, 6:3, 6:4. Для Карлоса це вже 15-й чвертьфінал турнірів Grand Slam, він став п'ятим чинним тенісистом із таким результатом.

Суперником Алькараса стане Шелтон, який так само легко переміг грека Стефаноса Циципаса (53) з рахунком 6:2, 6:3, 6:4. Бен вдруге зіграє у чвертьфіналі US Open і спробує вперше здолати Алькараса. У попередніх трьох зустрічах неодмінно перемагав іспанець.

Мікельсен досяг найбільшого успіху в кар'єрі, обігравши аргентинця Томаса Мартіна Етчеверрі (32) – 7:6(6), 6:4, 6:4. Раніше Алекс ніколи не доходив до чвертьфіналів мейджорів. Причому всі свої чотири зустрічі на турнірі він завершував у трьох партіях.

Тіафо переміг "нейтрального " Даніїла Медведєва (8) із рахунком 7:6(1), 6:4, 7:6(6). Френсіс другим після Янніка Сіннера здобув 5 перемог над представниками топ-10 рейтингу АТР протягом поточного сезону. Цікаво, що Тіафо провів десятий у кар'єрі матч на US Open на корті імені Луї Армстронга – і всі їх виграв.

Тіафо перемагав Мікельсена у обох їхніх попередніх зустрічах.

Перші чвертьфінальні пари US Open

Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США)

Френсіс Тіафо (США) – Алекс Мікельсен (США)

Нагадаємо, що визначилися перші чвертьфіналістки в жіночому одиночному розряді US Open.