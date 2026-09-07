Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Дві з трьох українок подолали перше коло на юніорському US Open

Станіслав Матусевич — 7 вересня 2026, 19:57
Дві з трьох українок подолали перше коло на юніорському US Open
Поліна Скляр
btu.org.ua

Українські тенісистки Антоніна Сушкова та Поліна Скляр вийшли у друге коло юніорського US Open. Софія Бєлінська поступилася у своєму стартовому матчі.

Сушкова легко обіграла представницю Тайваню Ю-Чень Лінь з рахунком 6:3, 6:0. У другому колі українка зустрінеться з 14 сіяною американкою Крістіною Пенічковою.

Скляр, яка має дев'ятий номер посіву, перемогла британку Голлі Смарт – 6:2, 6:4. Наступною суперницею Поліни стане переможниця Вімблдона у віковій категорії U-14 американка Іша Манчала.

Бєлінська програла одинадцятій сіяній "нейтральній" тенісистці Феліцаті Дорофеєвій-Рибас із рахунком 1:6, 4:6.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Перше коло, 7 вересня

Антоніна Сушкова (Україна) – Ю-Чень Лінь (Тайвань) 6:3, 6:0

Поліна Скляр (Україна) – Голлі Смарт (Велика Британія) 6:2, 6:4

Софія Бєлінська (Україна) – Феліцата Дорофеєва-Рибас (-) 1:6, 4:6

Нагадаємо, що Скляр на Вімблдоні стала півфіналісткою юніорського турніру.

US Open Софія Бєлінська Поліна Скляр

Поліна Скляр

15-річна Скляр не зуміла обіграти чергову росіянку у півфіналі юніорського Вімблдона
15-річна Скляр обіграла сьому сіяну росіянку і вийшла у півфінал юніорського Вімблдона
15-річна Скляр вийшла у чвертьфінал юніорського Вімблдона, де зіграє з росіянкою
15-річна Скляр впевнено вийшла в 1/8 фіналу юніорського Вімблдона
15-річна Скляр обіграла росіянку на старті юніорського Вімблдона

Останні новини