Швьонтек встановила історичний рекорд на турнірах Grand Slam
Третя ракетка світу та одна з головних фавориток Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек установила рекордне досягнення для жінок у Відкритій Ері (з 1968 року). Перемога в стартовому матчі паризького мейджору над австралійкою Емерсон Джонс (136) стала для неї 25-ю поспіль у перших колах на всіх турнірах Grand Slam у поточному десятилітті.
Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.
Швьонтек усього за годину розправилася зі своєю суперницею – 6:1, 6:2.
Іга Швьонтек (Польща) – Емерсон Джонс (Австралія) 6:1, 6:2
Зазначимо, що серед чоловіків не програвали у 25 поспіль поєдинках перших раундів мейджорів протягом одного десятиліття лише троє тенісистів: Джим Кур'є у 1990-ті, Роджер Федерер та Новак Джокович у 2010-ті.
Швьонтек у наступному колі екзаменуватиме чешку Сару Бейлек (35).
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Іга продовжує посідати третю сходинку.