Швьонтек встановила історичний рекорд на турнірах Grand Slam

Третя ракетка світу та одна з головних фавориток Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек установила рекордне досягнення для жінок у Відкритій Ері (з 1968 року). Перемога в стартовому матчі паризького мейджору над австралійкою Емерсон Джонс (136) стала для неї 25-ю поспіль у перших колах на всіх турнірах Grand Slam у поточному десятилітті.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Швьонтек усього за годину розправилася зі своєю суперницею – 6:1, 6:2.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 25 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Емерсон Джонс (Австралія) 6:1, 6:2

Зазначимо, що серед чоловіків не програвали у 25 поспіль поєдинках перших раундів мейджорів протягом одного десятиліття лише троє тенісистів: Джим Кур'є у 1990-ті, Роджер Федерер та Новак Джокович у 2010-ті.

OptaAce

Швьонтек у наступному колі екзаменуватиме чешку Сару Бейлек (35).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Іга продовжує посідати третю сходинку.