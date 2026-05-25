Швьонтек встановила історичний рекорд на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 25 травня 2026, 14:57
Іга Швьонтек
Третя ракетка світу та одна з головних фавориток Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек установила рекордне досягнення для жінок у Відкритій Ері (з 1968 року). Перемога в стартовому матчі паризького мейджору над австралійкою Емерсон Джонс (136) стала для неї 25-ю поспіль у перших колах на всіх турнірах Grand Slam у поточному десятилітті.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Швьонтек усього за годину розправилася зі своєю суперницею  6:1, 6:2.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 25 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Емерсон Джонс (Австралія) 6:1, 6:2

Зазначимо, що серед чоловіків не програвали у 25 поспіль поєдинках перших раундів мейджорів протягом одного десятиліття лише троє тенісистів: Джим Кур'є у 1990-ті, Роджер Федерер та Новак Джокович у 2010-ті.

OptaAce

Швьонтек у наступному колі екзаменуватиме чешку Сару Бейлек (35).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Іга продовжує посідати третю сходинку.

Останні новини