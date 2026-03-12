Збірні України та Польщі назвали склади на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Жіночі збірні України та Польщі з тенісу оприлюднили попередні склади на поєдинок кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомив офіційний сайт змагання.

Команда України представлена двома першими ракетками країни. Має можливість дебютувати за збірну Олександра Олійникова.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (9)

Марта Костюк (28)

Олександра Олійникова (73)

Людмила Кіченок (28 в парі)

Надія Кіченок (66 в парі)

А ось команда Польщі не включила до заявки двох своїх перших ракеток, Ігу Швьонтек (2) та Магдалену Френх (36). Втім, до остаточної заявки вони ще матимуть змогу потрапити.

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт (49)

Мая Хвалінська (134)

Лінда Клімовічова (143)

Катажина Кава (146)

Матч відбудеться у Польщі, 10-11 квітня в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice. Польки на поєдинок обрали грунтове покриття. В рамках матчу відбудеться чотири одиночних та одна парна зустріч. Для загальної перемоги потрібно виграти мінімум три з них.

Сильніший у протистоянні потрапить до фінальної частини турніру, яка відбудеться у вересні.

Нагадаємо, що минулого року збірна України дісталася до півфіналу змагання, де поступилася майбутнім чемпіонкам італійкам.