Швьонтек: Ми не раби, самі маємо право вирішувати, коли зніматися з турнірів
Третя ракетка світу та одна з головних фавориток майбутнього Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек на пресконференції перед турніром прокоментувала заяву директора турніру в Дубаї Салаха Талака про необхідність посилення штрафних санкцій за зняття зі змагань.
Слова Швьонтек наводить Великий теніс України.
"Я чула про невдоволення, але про штрафи не знала. Можливо, тому, що це трохи смішно. Ми маємо право знятися в будь-який момент, коли хочемо. Чесно кажучи, я не бачу тут проблеми. Якщо ми не готові фізично або відчуваємо, що зараз не найкращий момент для участі в турнірі, то ми ж не раби – маємо право самі ухвалювати такі рішення. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми й так отримуємо нуль очок у рейтинг. Це вже є покаранням", – сказала тенісистка.
