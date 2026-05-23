Швьонтек: Ми не раби, самі маємо право вирішувати, коли зніматися з турнірів

Третя ракетка світу та одна з головних фавориток майбутнього Ролан Гаррос полька Іга Швьонтек на пресконференції перед турніром прокоментувала заяву директора турніру в Дубаї Салаха Талака про необхідність посилення штрафних санкцій за зняття зі змагань.

Слова Швьонтек наводить Великий теніс України.

" Я чула про невдоволення, але про штрафи не знала. Можливо, тому, що це трохи смішно. Ми маємо право знятися в будь-який момент, коли хочемо. Чесно кажучи, я не бачу тут проблеми. Якщо ми не готові фізично або відчуваємо, що зараз не найкращий момент для участі в турнірі, то ми ж не раби – маємо право самі ухвалювати такі рішення. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Ми й так отримуємо нуль очок у рейтинг. Це вже є покаранням", – сказала тенісистка.

