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Дует Світоліної та Монфіса увійшов до заявочного списку в міксті на US Open-2026

Станіслав Матусевич — 4 серпня 2026, 10:37
Дует Світоліної та Монфіса увійшов до заявочного списку в міксті на US Open-2026
Гаель Монфіс і Еліна Світоліна
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Зірковий родинний дует українки Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса увійшов до заявочного списку в змішаному парному розряді на US Open-2026.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Заявки на участь у турнірі, який відбудеться перед стартом основних сіток американського мейджору, на поточний момент подали 29 дуетів. Варто зазначити, що чисто парних гравців тут меншість, більшу частину представляють пари з тенісистів, що зазвичай виступають в одиночному розряді.

Серед цікавих дуетів виділимо інше подружжя, Кеті Бултер та Алекса де Мінора, Новака Джоковича, який вирішив зіграти з Аріною Сабалєнкою та 46-річну Вінус Вільямс із Александром Бубліком.

Реєстрація завершиться 17 серпня. За її підсумками прямі місця в основній сітці отримають шість пар із найкращою сумою позицій учасників в одиночних рейтингах ATP і WTA. Ще вісім дуетів організатори заявлять за допомогою вайлд-кард. Останні два місця в основній сітці дістануться парам, які пройдуть кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше Світоліна повідомляла, що зі своїм чоловіком розраховують на отримання вайлд-кард в мікст від організаторів US Open.

US Open Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Еліна Світоліна

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