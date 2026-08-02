Кривдниця Світоліної впевнено вийшла в фінал турніру у Вашингтоні
Представниця Філіппін Александра Еала (28) після перемоги у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Вашингтоні над Еліною Світоліною (10) продовжила серію успіхів. У півфінальному поєдинку вона за 1 годину 18 хвилин обіграла японку Наомі Осаку (13) з рахунком 6:4, 6:2.
У фіналі 2 серпня Еала протистоятиме першій сіяній американці Джессіці Пегулі (3), яка була сильнішою за "нейтральну" Діану Шнайдер – 7:5, 6:4.
Александра Еала (Філіппіни) – Наомі Осака (Японія) 6:4, 6:2
Джессіка Пегула (США) – Діана Шнайдер (-) 7:5, 6:4
Еала та Пегула зустрічалися один раз. Минулого сезону у півфіналі "тисячника" в Маямі американка здобула перемогу.
Нагадаємо, що 2 серпня стартує престижний турнір серії WTA 1000 в Торонто. З прев'ю змагань можна ознайомитися на сайті Чемпіон.