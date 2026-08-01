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Еліна змусила мене почуватися дуже дискомфортно: Еала – про перемогу над Світоліною

Денис Іваненко — 1 серпня 2026, 12:27
Еліна змусила мене почуватися дуже дискомфортно: Еала – про перемогу над Світоліною
Світоліна й Еала
Getty Images

Філіппінська тенісистка Александра Еала (28) висловилась про перемогу над Еліною Світоліною (10) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Вашингтоні.

Її слова передає BTU.

21-річна спортсменка заявила, що це було дуже непросте протистояння. Вона віддала належне першій ракетці України та назвала ключові моменти, які вплинули на підсумковий результат.

"Думаю, було багато складних моментів. Був цікавий початок, багато брейків на старті, і я дуже рада, що змогла повести в рахунку в першому сеті. Думаю, це також дуже допомогло.

Я дійсно задоволена тією інтенсивністю, яку показала. Думаю, у другому сеті Еліна змусила мене почуватися дуже дискомфортно, тож я дуже рада тому, як змогла впоратися з цим тиском", – сказала Еала.

Зазначимо, що це була друга очна зустріч між суперницями. Вперше вони грали на початку літа й тоді філіппінка виграла з ідентичним рахунком також у чвертьфіналі.

Її наступною суперницею стане Наомі Осака. Матч відбудеться 1 серпня та розпочнеться не раніше 22:30 за київським часом.

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