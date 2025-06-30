Світоліна встановила рекорд на турнірах Grand Slam, який неможливо перевершити

Еліна Світоліна (13) є однією з двох непереможених тенісисток у стартових раундах на турнірах Grand Slam у жіночому одиночному розряді за останні 7 років.

Про це повідомляє статистичний портал OptаAce.

Після впевненої звитяги (6:3, 6:1) над угоркою Анною Бондар (75) у першому колі Вімблдону в активі Світоліної стала 21 перемога у 21 стартовому матчі мейджорів, починаючи з 2019 року.

Серед усіх тенісисток, які взяли участь мінімум у п'яти Слемах, відсутністю поразок за останні сім років може похвалитися лише австралійка Ешлі Барті, але в неї тільки 10 виграних стартових поєдинків. Експерша ракетка світу завершила кар'єру в березні 2022 року.

21 - Elina Svitolina is one of the two undefeated players in Women’s Singles Grand Slam opening Rounds in the last seven years (21-0) along with Ashleigh Barty (10-0) - minimum five main draw appearances. Perfect.#Wimbledon #Wimbledon2025 | @Wimbledon @the_LTA @WTA pic.twitter.com/2JZNhuWUmP — OptaAce (@OptaAce) June 30, 2025

Оскільки Світоліна не має жодної поразки у 21 матчі, то її рекорд неможливо перевершити, можна лише повторити.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна піднялася на 13 позицію.