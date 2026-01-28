Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна стала співавторкою цікавого досягнення на турнірах Grand Slam

Станіслав Матусевич — 28 січня 2026, 12:40
Світоліна стала співавторкою цікавого досягнення на турнірах Grand Slam
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна разом з американкою Джессікою Пегулою стала співавторкою цікавого статистичного досягнення на турнірах Grand Slam. Дві тенісистки, старші за 30 років, вперше в кар'єрі здобули більше, ніж одну перемогу на мейджорах над суперницями з топ-10 світового рейтингу. Таке сталося лише вдруге в історії.

Про це повідомляє Opta Ace.

Світоліна в 1/8 фіналу поточного Australian Open обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7), а у чвертьфіналі розгромила американку Коко Гофф (3).

Пегула на тих же стадіях змагань впоралася зі своїми співвітчизницями: в 1/8 пройшла чинну чемпіонку Медісон Кіз (9), а в 1/4 перемогла Аманду Анісімову (4).

І Еліні, і Джессіці на момент матчів було по 31 року, і раніше на Слемах вони ніколи не здобували більше однієї перемоги над представницями топ-10.

Нагадаємо, що на Australian Open визначилися півфінальні пари в жіночому одиночному розряді. 29 січня Світоліна протистоятиме Аріні Сабалєнці (1, -), а Пегула – Єлені Рибакіній (5, Казахстан).

Australian Open Еліна Світоліна Джессіка Пегула

Еліна Світоліна

Серена Вільямс підтримала Гофф після поразки від Світоліної
Можливо, вона зараз грає в найкращий теніс у своїй кар'єрі: експерша ракетка світу – про вихід Світоліної у півфінал Australian Open
Здали нерви: Гофф розтрощила ракетку після нищівної поразки від Світоліної на Australian Open
Йосип босий, – Світоліна кумедно відреагувала на підтримку українців, які розірвали Threads
Світоліна – про вихід у півфінал AO: Відчуваю, що можу принести позитивні новини для українців

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік