Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна продовжує боротьбу: визначилися перші чвертьфіналістки Australian Open

Станіслав Матусевич — 25 січня 2026, 14:12
Світоліна продовжує боротьбу: визначилися перші чвертьфіналістки Australian Open
Еліна Світоліна
Getty images

Визначилися перші чаертьфіналістки жіночого одиночного розряду на Australian Open. Ними стали Еліна Світоліна (12, Україна), Аріна Сабалєнка (1, -), Іва Йович (27, США) та Коко Гофф (3, США).

Світоліна у матчі 1/8 фіналу впевнено обіграла 18-річну "нейтралку" Мірру Андрєєву (7) – 6:2, 6:4. Еліна побореться за перший у її кар'єрі вихід у півфінал в Мельбурні

Наступною суперницею українки стане Гофф. Американка здолала чешку Кароліну Мухову (19) з рахунком 6:1, 3:6, 6:3 і втретє поспіль вийшла у чвертьфінал австралійського мейджору. Світоліна та Гофф раніше зустрічалися тричі, і два рази сильнішою виявлялася Коко. Щоправда, ті перемоги датовані 2024 роком.

Сабалєнка у своєму матчі четвертого кола обіграла 19-річну канадійку Вікторію Мбоко (16) – 6:1, 7:6(1). У чвертьфіналі зупинити "нейтральну" першу ракетку світу спробує на рік молодша від Мбоко американка Іва Йович (27).

Йович вперше дійшла до цієї стадії турнірів Grand Slam, розгромивши в 1/8 фіналу казахстанку Юлію Путінцеву (94) з рахунком 6:0, 6:1. Іва з Аріною раніше не зустрічалися.

Перші чвертьфінальні пари Australian Open

  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США)
  • Аріна Сабалєнка (-) – Іва Йович (США)

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).

Australian Open Еліна Світоліна Коко Гофф

Еліна Світоліна

Світоліна обіграла другу поспіль росіянку і вийшла у чвертьфінал Australian Open
Світоліна зіграє 25 січня матч 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Андрєєвої: визначився час
Прибила росіянку шикарним обвідним ударом: хайлайт Світоліної з матчу проти Шнайдер завірусився у мережі
Друга поспіль росіянка стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
Українка знищила доярку: в росіян палає після розгромної поразки Шнайдер від Світоліної

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік