Світоліна продовжує боротьбу: визначилися перші чвертьфіналістки Australian Open

Визначилися перші чаертьфіналістки жіночого одиночного розряду на Australian Open. Ними стали Еліна Світоліна (12, Україна), Аріна Сабалєнка (1, -), Іва Йович (27, США) та Коко Гофф (3, США).

Світоліна у матчі 1/8 фіналу впевнено обіграла 18-річну "нейтралку" Мірру Андрєєву (7) – 6:2, 6:4. Еліна побореться за перший у її кар'єрі вихід у півфінал в Мельбурні

Наступною суперницею українки стане Гофф. Американка здолала чешку Кароліну Мухову (19) з рахунком 6:1, 3:6, 6:3 і втретє поспіль вийшла у чвертьфінал австралійського мейджору. Світоліна та Гофф раніше зустрічалися тричі, і два рази сильнішою виявлялася Коко. Щоправда, ті перемоги датовані 2024 роком.

Сабалєнка у своєму матчі четвертого кола обіграла 19-річну канадійку Вікторію Мбоко (16) – 6:1, 7:6(1). У чвертьфіналі зупинити "нейтральну" першу ракетку світу спробує на рік молодша від Мбоко американка Іва Йович (27).

Йович вперше дійшла до цієї стадії турнірів Grand Slam, розгромивши в 1/8 фіналу казахстанку Юлію Путінцеву (94) з рахунком 6:0, 6:1. Іва з Аріною раніше не зустрічалися.

Перші чвертьфінальні пари Australian Open

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США)

– Коко Гофф (США) Аріна Сабалєнка (-) – Іва Йович (США)

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).