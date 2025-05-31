Стародубцева і Децюк були близькими до сенсації в парному розряді Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева разом з представницею Чехії Анастасією Децюк були близькі до виходу в третє коло парного розряду Ролан Гаррос. У другому раунді змагань вони в трьох сетах поступилися чотирнадцятому сіяному дуету Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Матч тривав 2 години 26 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 7:5.

Україно-чеська пара, яка вперше виступає разом, вела у третьому сеті 5:2 проти відомих парниць, однак не змогла втримати перевагу.

За матч Стародубцева і Децюк 1 раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 2 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки.

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Друге коло парного розряду, 31 травня

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Юлія Стародубцева (Україна)/Анастасія Децюк (Чехія) 4:6, 6:3, 7:5

У наступному раунді змагань угорка і бразилійка зіграють із першим сіяним дуетом Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

Нагадаємо, що у першому колі парного розряду Ролан Гаррос Стародубцева і Децюк перемогли француженок Емелін Дартрон/Тіанцоа Ракотоманга Ражаона.

В одиночному розряді Юлія Стародубцева зупинилась на стадії третього кола, поступившись четвертій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні.