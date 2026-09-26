Визначилися склади збірних України та Італії на півфінал КБДК

Капітани збірних України та Італії назвали склади своїх команд на півфінал Кубку Біллі Джин Кінг, який відбувається у китайському Шеньчжені.

В української команди без несподіванок: на корт вийдуть Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна в одиночних зустрічах та Калініна разом із Людмилою Кіченок у парі.

А ось у італійок другим номером збірної заявлена 18-річна Тайра Грант, 150 номер світового рейтингу. Елізабетта Коччаретто після нищівної поразки у чвертьфіналі від Чжан Шуай залишилася поза грою.

Склади збірних України та Італії на півфінал КБДК

Ангеліна Калініна – Тайра Грант

Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні

Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок – Сара Еррані/Жасмін Паоліні

Протистояння розпочнеться 26 вересня о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у чвертьфіналах КБДК Україна обіграла Бельгію, а Італія була сильнішою за Китай.