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Визначилися склади збірних України та Італії на півфінал КБДК

Станіслав Матусевич — 26 вересня 2026, 11:15
Визначилися склади збірних України та Італії на півфінал КБДК
Еліна Світоліна
Getty images

Капітани збірних України та Італії назвали склади своїх команд на півфінал Кубку Біллі Джин Кінг, який відбувається у китайському Шеньчжені.

В української команди без несподіванок: на корт вийдуть Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна в одиночних зустрічах та Калініна разом із Людмилою Кіченок у парі.

А ось у італійок другим номером збірної заявлена 18-річна Тайра Грант, 150 номер світового рейтингу. Елізабетта Коччаретто після нищівної поразки у чвертьфіналі від Чжан Шуай залишилася поза грою.

Склади збірних України та Італії на півфінал КБДК

  • Ангеліна Калініна – Тайра Грант
  • Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні
  • Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок – Сара Еррані/Жасмін Паоліні

Протистояння розпочнеться 26 вересня о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у чвертьфіналах КБДК Україна обіграла Бельгію, а Італія була сильнішою за Китай.

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