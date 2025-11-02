Сіннер – про титул у Парижі та лідерство в рейтингу АТР: Все залежить не тільки від мене

Італійський тенісист Яннік Сіннер поділився емоціями від здобуття титулу на Мастерсі в Парижі та повернення собі статусу першої ракетки світу.

Слова спортсмена наводить офіційний сайт АТР-туру.

Сіннер став чемпіоном у Парижі наступного тижня після тріумфу на турнірі серії АТР 500 у Відні. Не дивно, що тенісист згадав про обидва титули.

"Сьогодні був матч дуже високого рівня. Фелікс неймовірно добре подавав, особливо в другому сеті, коли у мене було кілька брейк-пойнтів. Але це був приголомшливий відрізок – Відень і тепер Париж. Я дуже щасливий. Звичайно, тепер ми з командою дивимося вперед, на Турин, але в той же час хочу насолодитися цим моментом. Це дуже особливий день", – не приховував задоволення Яннік.

Сіннер зазначив, що у столиці Франції почував себе не завжди добре.

"Турнір у Відні був дуже важливим – важка фінальна зустріч, але вона дала багато позитиву, особливо, коли виграєш такі матчі. Ми приїхали сюди, щоб адаптуватися до умов корту, зрозуміти, як все складається. І рухалися день за днем. Були дні, коли відчував себе прекрасно, були й ті, коли потрібно було просто боротися".

Тенісист прокоментував свій вихід на перше місце світового рейтингу.

"Все залежить не тільки від мене, але я щасливий. Я знав ще на початку тижня, що існує можливість повернутися на вершину рейтингу. Але, як я вже говорив – перед фіналом, перед кожним турніром, перед кожним матчем – я просто намагаюся викластися по максимуму на корті, а все інше приходить само. Головним завданням цього тижня було йти крок за кроком, щодня розкриваючи свій потенціал на максимум, і я думаю, що мені це вдалося. Зараз потрібно відновитися, зарядитися енергією і підійти до Турина в оптимальній формі", – підсумував Сіннер.

Нагадаємо, що визначилися сім з восьми учасників чоловічого Підсумкового турніру, який відбудеться з 9 по 16 листопада в італійському Турині.