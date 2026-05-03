Сіннер із розгромом став переможцем Мастерсу в Мадриді

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер став переможцем Мастерсу в Мадриді, розгромивши у вирішальному поєдинку німця Александра Звєрєва (3).

Матч тривав лише 57 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал, 3 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Франція) 6:1, 6:2

Суперники зустрічалися вчотирнадцяте, італієць має 10 перемог, причому останні 9 здобув поспіль.

Сіннер вперше виграв Мастерс у Мадриді й став першим тенісистом в історії, який переміг на стартових чотирьох "тисячниках" сезону (Індіан-Веллс, Маямі, Монте-Карло).

Яннік провів 37 фінал у кар'єрі й здобув 28 титул, 9 з них – на Мастерсах.

Нагадаємо, що жіночий турнір у Мадриді виграла українка Марта Костюк, яка у фіналі здолала "нейтралку" Мірру Андрєєву.