Лідер світового рейтингу став першим фіналістом Мастерсу в Мадриді

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер вийшов у фінал Мастерсу в Мадриді, обігравши у півфінальному поєдинку француза Артура Фіса (25).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Півфінал, 1 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Артур Фіс (Франція) 6:2, 6:4

Суперники зустрічалися вдруге, італієць двічі переміг. У вирішальному матчі турніру в Мадриді Сіннер зіграє проти сильнішого в поєдинку між Александром Звєрєвим (3, Німеччина) та Александером Блоксом (69, Бельгія).

Для Сіннера перемога стала 22-ю поспіль в усіх змаганнях і 27-ю – на Мастерсах. Яннік вийшов у п'ятий поспіль фінал турнірів АТР 1000.

Фіс зазнав першої поразки у грунтовому сезоні, Сіннер продовжує залишатися на цьому покритті непереможеним.

Нагадаємо, що в жіночих змаганнях у Мадриді до фіналу пробилася українка Марта Костюк. 2 травня вона зіграє вирішальний матч проти росіянки Мірри Андрєєвої.