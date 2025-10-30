Семеро тенісистів кваліфікувалися на ATP Finals

Британський тенісист Бен Шелтон (6) та австралієць Алекс де Мінор стали шостим і сьомим гравцями, які кваліфікувалися на чоловічий Підсумковий турнір, який з 9 по 16 листопада пройде в італійському Турині.

Це стало відомо після матчів 30 жовтня на Мастерсі в Парижі.

У поєдинку третього кола Шелтон обіграв росіянина Андрєя Рубльова (17) з рахунком 7:6(6), 6:3. 23-річний британець вперше у кар'єрі зіграє на ATP Finals.

Де Мінор у Парижі легко розібрався з іншим представником Росії Кареном Хачановим (14) – 6:2, 6:2. Завдяки цій перемозі австралієць забезпечив собі місце у найкращій вісімці гравців за підсумками сезону і вдруге поспіль виступить на Підсумковому турнірі.

Шелтон і де Мінор приєдналися до іспанця Карлоса Алькараса, італійця Янніка Сіннера, німця Александра Звєрєва, серба Новака Джоковича та американця Тейлора Фрітца, які кваліфікувалися на ATP Finals раніше. На останню восьму путівку до Турина претендують п'ятеро тенісистів.