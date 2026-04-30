У першому півфіналі Мастерсу в Мадриді зіграють непереможені у грунтовому сезоні тенісисти

Станіслав Матусевич — 30 квітня 2026, 14:49
Французький тенісист Артур Фіс (25) став другим півфіналістом Мастерсу в Мадриді, обігравши у чвертьфінальному поєдинку чеха Їржі Легечку (14).

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Mutua Madrid Open АТР 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Чвертьфінал, 29 квітня

Артур Фіс (Франція) – Їржі Легечка (Чехія) 6:3, 6:4

Суперники зустрічалися вп'яте, француз здобув третю перемогу. У півфіналі турніру в Мадриді Фіс зіграє проти лідера світового рейтингу італійця Янніка Сіннера.

Зазначимо, що обидва майбутні півфіналісти ще не програвали в поточному сезоні на грунті. Фіс здобув титул на турнірі АТР 500 у Барселоні, а Сіннер переміг на Мастерсі в Монте-Карло.

Нагадаємо, що на жіночих змаганнях у Мадриді українка Марта Костюк вийшла у півфінал, де зіграє проти австрійки Анастасії Потапової.

