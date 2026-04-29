Сіннер обіграв 19-річного іспанця і став першим півфіналістом Мастерсу в Мадриді

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер став першим півфіналістом Мастерсу в Мадриді. У чвертьфінальному поєдинку італієць впевнено переміг 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (42).

Матч тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6(0).

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 29 квітня

Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі турніру в Мадриді Сіннер зіграє проти сильнішого в матчі між Артуром Фісом (25, Франція) та Їржі Легечкою (14, Чехія).

Для Сіннера перемога стала 21-ю поспіль в усіх змаганнях і 26-ю – на Мастерсах.

Нагадаємо, що 29 квітня в жіночому турнірі в Мадриді свій чвертьфінальний матч проти чешки Лінди Носкової проведе українка Марта Костюк. Із його анонсом можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".