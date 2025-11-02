Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Парижі і повернув собі лідерство в рейтингу АТР

Італійський тенісист Яннік Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Парижі й завдяки цьому повернув собі лідерство у світовому рейтингу.

У фінальному матчі в столиці Франції Сіннер за 1 годину 53 хвилин обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (10) – 6:4, 7:6(4).

Незважаючи на близький рахунок, перевага Янніка не викликала сумнівів. Він реалізував 1 з 6 брейк-пойнтів за матч при тому, що в Оже-Альяссіма не було жодної можливості взяти подачу італійця.

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Фінал, 2 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 6:4, 7:6(4)

Суперники зустрічалися вшосте, кожен тепер має по три перемоги. Зазначимо, що у поточному сезоні Сіннер виграв у Оже-Альяссіма усі три поєдинки.

Яннік зіграв свій 33 фінал у кар'єрі, в яких він здобув 23 титули, 5 з них здобуті на Мастерсах. Перед Підсумковим турніром в Ер-Ріяді італієць випередив іспанця Карлоса Алькараса у боротьбі за першу позицію в рейтингу на 250 очок.

Переможна серія Сіннера на харді в залі продовжилася до 26 матчів, і це шостий результат в історії АТР-туру.

Оже-Альяссім завдяки виходу у фінал в Парижі піднявся на восьме, останнє прохідне місце в Чемпіонській гонці, що дає можливість виступити на АТР Finals. Його єдиний конкурент, італієць Лоренцо Музетті (9), відстає на 160 очок. Доля восьмої путівки до Саудівської Аравії вирішиться наступного тижня.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналах у Парижі Сіннер розгромив німця Александра Звєрєва (3), а Оже-Альяссім переміг казахстанця Александра Бубліка (16).