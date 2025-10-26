Сіннер здобув четвертий титул у поточному сезоні
Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер став переможцем турніру серії АТР 500 в австрійському Відні. У вирішальному матчі він здолав третього номера світового рейтингу Александра Звєрєва з Німеччини.
Поєдинок тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 7:5.
Після програної першої партії фаворит знайшов свою гру, не давши Звєрєву більше жодного брейк-пойнту. Самому Сіннеру вистачило по одній взятій подачі німця у другому та третьому сетах.
Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 3:6, 6:3, 7:5
Суперники зустрічалися між собою ввосьме, кожен виграв по чотири поєдинки.
Сіннер завоював 22 титул у кар'єрі, в тому числі четвертий у поточному сезоні. Звєрєв цього року переміг лише на домашньому "п'ятисотнику" в Мюнхені. Позиції гравців у світовому рейтингу наступного тижня не зміняться.
Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.