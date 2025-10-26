Сіннер здобув четвертий титул у поточному сезоні

Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер став переможцем турніру серії АТР 500 в австрійському Відні. У вирішальному матчі він здолав третього номера світового рейтингу Александра Звєрєва з Німеччини.

Поєдинок тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 7:5.

Після програної першої партії фаворит знайшов свою гру, не давши Звєрєву більше жодного брейк-пойнту. Самому Сіннеру вистачило по одній взятій подачі німця у другому та третьому сетах.

Erste Bank Open – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: $2,898,475

Фінал, 26 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Александр Звєрєв (Німеччина) 3:6, 6:3, 7:5

Суперники зустрічалися між собою ввосьме, кожен виграв по чотири поєдинки.

Сіннер завоював 22 титул у кар'єрі, в тому числі четвертий у поточному сезоні. Звєрєв цього року переміг лише на домашньому "п'ятисотнику" в Мюнхені. Позиції гравців у світовому рейтингу наступного тижня не зміняться.

Нагадаємо, що минулого тижня Яннік Сіннер став чемпіоном комерційного турніру Six Kings Slam.