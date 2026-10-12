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Чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї завершив боротьбу на турнірі у третьому колі

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2026, 17:23
Чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї завершив боротьбу на турнірі у третьому колі
Валентен Вашеро
АТР

Чинний чемпіон Мастерсу в Шанхаї, представник Монако Валентен Вашеро (14), поступився у третьому колі нинішнього турнірну американцю Томмі Полу (17).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 2:6.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 12 жовтня

Томмі Пол (США) – Валентен Вашеро (Монако) 6:4, 6:2

Тенісисти раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу турніру Пол зіграє проти бельгійця Зізу Бергса (39), який сенсаційно переміг третю ракетку світу іспанця Карлоса Алькараса.

З наступного тижня Вашеро залишить топ-30 світового рейтингу.

Нагадаємо, торік монегаск став чемпіоном Мастерсу в Шанхаї, розпочавши змагання поза топ-200 рейтингу АТР. У фінальному матчі він обіграв свого двоюрідного брата, француза Артура Ріндеркнеха.

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