Дежавю Шанхаю: сенсаційні брати-фіналісти китайського Мастерсу зустрінуться в Парижі

Француз Артур Ріндеркнех (29) і монегаск Валентен Вашеро (40), сенсаційні брати-фіналісти Мастерсу в Шанхаї, зустрінуться в матчі другого кола на турнірі аналогічного рівня в Парижі.

На старті змагань у столиці Франції Ріндеркнех переміг угорця Фабіана Марожана (48) з рахунком 7:6(5), 7:6(4). Його двоюрідний брат Вашеро розгромив чеха Їржі Легечку (18) – 6:1, 6:3.

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Перше коло, 28 жовтня

Артур Ріндеркнех (Франція) – Фабіан Марожан (Угорщина) 7:6(5), 7:6(4)

Валентен Вашеро (Монако) – Їржі Легечка (Чехія) 6:1, 6:3

Суперники раніше зустрічалися на рівні АТР лише в Шанхаї. Паризький матч братів відбудеться 29 жовтня.

Нагадаємо, що минулого тижня Вашеро був близький до перемоги над четвертою ракеткою світу зі США Тейлором Фрітцем на турнірі в Базелі.