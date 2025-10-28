Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Дежавю Шанхаю: сенсаційні брати-фіналісти китайського Мастерсу зустрінуться в Парижі

Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2025, 14:52
Дежавю Шанхаю: сенсаційні брати-фіналісти китайського Мастерсу зустрінуться в Парижі
Валентен Вашеро (ліворуч) і Артур Ріндеркнех
Getty images

Француз Артур Ріндеркнех (29) і монегаск Валентен Вашеро (40), сенсаційні брати-фіналісти Мастерсу в Шанхаї, зустрінуться в матчі другого кола на турнірі аналогічного рівня в Парижі.

На старті змагань у столиці Франції Ріндеркнех переміг угорця Фабіана Марожана (48) з рахунком 7:6(5), 7:6(4). Його двоюрідний брат Вашеро розгромив чеха Їржі Легечку (18) – 6:1, 6:3.

Rolex Paris Masters АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $7,703,855
Перше коло, 28 жовтня
Артур Ріндеркнех (Франція) Фабіан Марожан (Угорщина) 7:6(5), 7:6(4)
Валентен Вашеро (Монако) Їржі Легечка (Чехія) 6:1, 6:3

Суперники раніше зустрічалися на рівні АТР лише в Шанхаї. Паризький матч братів відбудеться 29 жовтня.

Читайте також :
Фото Брати-друзі, брати-суперники: як Артур Ріндеркнех і Валентен Вашеро здивували тенісний світ

Нагадаємо, що минулого тижня Вашеро був близький до перемоги над четвертою ракеткою світу зі США Тейлором Фрітцем на турнірі в Базелі.

АТР мастерс Париж Артур Ріндеркнех Валентен Вашеро

Валентен Вашеро

Монегаск знову був близьким до сенсації: Вашеро ледь не обіграв Фрітца у Базелі
Сенсаційний переможець Мастерсу в Шанхаї отримав вайлд-кард у Базелі
Сьогодні переможців двоє, – Вашеро і Ріндеркнех прокоментували братній фінал у Шанхаї
204 ракетка світу обіграв брата і сенсаційно здобув титул на Мастерсі в Шанхаї
Брати-друзі, брати-суперники: як Артур Ріндеркнех і Валентен Вашеро здивували тенісний світ

Останні новини