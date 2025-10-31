На Мастерсі в Парижі визначилися чвертьфіналісти

Визначилися всі чвертьфіналісти на Мастерсі в Парижі. Стадію 1/8 фіналу подолали Валентен Вашеро (40, Монако), Фелікс Оже-Альяссім (10, Канада), Александр Бублік (16, Казахстан), Алекс де Мінор (6, Австралія), Бен Шелтон (7, США), Яннік Сіннер (2, Італія), Даніїл Медведєв (13, -) та Александр Звєрєв (3, Німеччина).

Загалом у матчах третього кола сталася лише одна несподіванка. Бублік, який продовжує вести боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, обіграв четверту ракетку світу американця Тейлора Фрітца з рахунком 7:6(5), 6:2.

Оже-Альяссім, який є значно ближчим за казаха до потрапляння на АТР Finals, впорався з німцем Даніелем Альтмаєром (50) – 3:6, 6:3, 6:2.

Перемогами над росіянами, відповідно, Андрєєм Рубльовим (17) та Кареном Хачановим (14) гарантували собі путівки до Турина Шелтон і де Мінор.

Сіннер прогнозовано обіграв Франсіско Черундоло (21, Аргентина) – 7:5, 6:1. Чинний чемпіон паризького Мастерсу Звєрєв не залишив шансів Алехандро Давидовичу Фокіні (15) - 6:2, 6:4.

Сенсаційний чемпіон у Шанхаї, монегаск Вашеро, продовжив давати привід для обговорень, здолавши британця Кемерона Норрі з рахунком 7:6(4), 6:4.

Чвертьфінальні пари Мастерсу в Парижі

Валентен Вашеро (Монако) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада)

Александр Бублік (Казахстан) – Алекс де Мінор (Австралія)

Бен Шелтон (США) – Яннік Сіннер (Італія)

Даніїл Медведєв (Австралія) – Александр Звєрєв (Німеччина)

Нагадаємо, що перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас програв у другому колі паризького Мастерсу британцю Кемерону Норрі й може втратити лідерство в рейтингу за підсумками турніру.