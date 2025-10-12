Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

204 ракетка світу обіграв брата і сенсаційно здобув титул на Мастерсі в Шанхаї

Станіслав Матусевич — 12 жовтня 2025, 14:08
204 ракетка світу обіграв брата і сенсаційно здобув титул на Мастерсі в Шанхаї
Валентен Вашеро
Getty images

204 ракетка світу, представник Монако Валентен Вашеро став переможцем представницького Мастерсу в китайському Шанхаї. У фінальному матчі він переміг свого двоюрідного брата, француза Артура Ріндеркнеха (54).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Родинний фінал вийшов бойовим, а переміг менш відомий із братів, створивши чергову несподіванку на турнірі.

Rolex Shanghai Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $10,897,410
Фінал, 12 жовтня

Валентен Вашеро (Монако)  Артур Ріндеркнех (Франція) 4:6, 6:3, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися на рівні АТР.

Вашеро став найбільш низькорейтинговим чемпіоном турніра рівня АТР 1000 з моменту створення серії, тобто, з 1990 року. Монегаск заробив за перемогу 1 мільйон 124 тисячі доларів, що більш ніж удвічі перевищує його призові за всю кар'єру.

Це перший титул АТР для Валентена в кар'єрі. Раніше на Мастерсах він тільки раз виходив у друге коло змагань.

26-річний Вашеро із понеділка стрибне з 204 місця у світовому рейтингу одразу на 40-ве. Ріндеркнех при цьому розташовуватиметься вище, на 28 позиції.

Читайте також :
Фото Брати-друзі, брати-суперники: як Артур Ріндеркнех і Валентен Вашеро здивували тенісний світ

Нагадаємо, що на шляху до титулу Вашеро переміг трьох представників топ-20: Александра Бубліка (17, Казахстан), Хольгера Руне (11, Данія) та Новака Джоковича (5, Сербія), а стартував монегаск у кваліфікації. 

мастерс Артур Ріндеркнех Валентен Вашеро

мастерс

Брати-друзі, брати-суперники: як Артур Ріндеркнех і Валентен Вашеро здивували тенісний світ
Наступне запитання, будь ласка, – Джокович прокоментував поразку від 204 ракетки світу в Шанхаї
Братній фінал у Шанхаї: Ріндеркнех обіграв росіянина в півфіналі Мастерсу
Джокович програв 204 ракетці світу півфінал Мастерсу в Шанхаї
Шанс для Джоковича: відомі останні півфіналісти Мастерсу в Шанхаї

Останні новини