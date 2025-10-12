204 ракетка світу обіграв брата і сенсаційно здобув титул на Мастерсі в Шанхаї
204 ракетка світу, представник Монако Валентен Вашеро став переможцем представницького Мастерсу в китайському Шанхаї. У фінальному матчі він переміг свого двоюрідного брата, француза Артура Ріндеркнеха (54).
Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.
Родинний фінал вийшов бойовим, а переміг менш відомий із братів, створивши чергову несподіванку на турнірі.
Валентен Вашеро (Монако) – Артур Ріндеркнех (Франція) 4:6, 6:3, 6:3
Суперники раніше не зустрічалися на рівні АТР.
Вашеро став найбільш низькорейтинговим чемпіоном турніра рівня АТР 1000 з моменту створення серії, тобто, з 1990 року. Монегаск заробив за перемогу 1 мільйон 124 тисячі доларів, що більш ніж удвічі перевищує його призові за всю кар'єру.
Це перший титул АТР для Валентена в кар'єрі. Раніше на Мастерсах він тільки раз виходив у друге коло змагань.
26-річний Вашеро із понеділка стрибне з 204 місця у світовому рейтингу одразу на 40-ве. Ріндеркнех при цьому розташовуватиметься вище, на 28 позиції.
Нагадаємо, що на шляху до титулу Вашеро переміг трьох представників топ-20: Александра Бубліка (17, Казахстан), Хольгера Руне (11, Данія) та Новака Джоковича (5, Сербія), а стартував монегаск у кваліфікації.