204 ракетка світу обіграв брата і сенсаційно здобув титул на Мастерсі в Шанхаї

204 ракетка світу, представник Монако Валентен Вашеро став переможцем представницького Мастерсу в китайському Шанхаї. У фінальному матчі він переміг свого двоюрідного брата, француза Артура Ріндеркнеха (54).

Гра тривала 2 години 11 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Родинний фінал вийшов бойовим, а переміг менш відомий із братів, створивши чергову несподіванку на турнірі.

One of the biggest shocks in Tennis as @val_vacherot completes his fairytale by winning the @SH_RolexMasters by beating cousin @arthurrinder to become the lowest ranked player EVER to win a masters!



Simply sensational he's been amazing and deserves this!👏pic.twitter.com/SXRvQeHHOa — Pavvy G (@pavyg) October 12, 2025

Rolex Shanghai Masters – АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $10,897,410

Фінал, 12 жовтня

Валентен Вашеро (Монако) – Артур Ріндеркнех (Франція) 4:6, 6:3, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися на рівні АТР.

Вашеро став найбільш низькорейтинговим чемпіоном турніра рівня АТР 1000 з моменту створення серії, тобто, з 1990 року. Монегаск заробив за перемогу 1 мільйон 124 тисячі доларів, що більш ніж удвічі перевищує його призові за всю кар'єру.

Це перший титул АТР для Валентена в кар'єрі. Раніше на Мастерсах він тільки раз виходив у друге коло змагань.

26-річний Вашеро із понеділка стрибне з 204 місця у світовому рейтингу одразу на 40-ве. Ріндеркнех при цьому розташовуватиметься вище, на 28 позиції.

Нагадаємо, що на шляху до титулу Вашеро переміг трьох представників топ-20: Александра Бубліка (17, Казахстан), Хольгера Руне (11, Данія) та Новака Джоковича (5, Сербія), а стартував монегаск у кваліфікації.