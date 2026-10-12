Алькарас сенсаційно вилетів у третьому колі Мастерсу в Шанхаї
Карлос Алькарас
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Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зазнав сенсаційної поразки у третьому колі Мастерсу в Шанхаї від бельгійця Зізу Бергса (39).
Гра тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(4).
Під час зустрічі Алькарас скаржився своєму боксу на занадто високий відскок м'ячів Yonex Tour Platinum, якими грають на турнірі в Шанхаї.
Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000
Шанхай, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Третє коло, 12 жовтня
Зізу Бергс (Бельгія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:5, 7:6(4)
Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Бергс зіграє проти сильнішого в матчі між Томмі Полом (17, США) та Валентеном Вашеро (14, Монако).
Бельгієць здобув найрейтинговішу перемогу у своїй кар'єрі.
Нагадаємо, що минулого тижня Алькарас став чемпіоном турніру АТР 500 у Токіо.