Алькарас сенсаційно вилетів у третьому колі Мастерсу в Шанхаї

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зазнав сенсаційної поразки у третьому колі Мастерсу в Шанхаї від бельгійця Зізу Бергса (39).

Гра тривала 2 години 3 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 6:7(4).

Під час зустрічі Алькарас скаржився своєму боксу на занадто високий відскок м'ячів Yonex Tour Platinum, якими грають на турнірі в Шанхаї.

Rolex Shanghai Masters – Masters АТР 1000

Шанхай, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 12 жовтня

Зізу Бергс (Бельгія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:5, 7:6(4)

Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Бергс зіграє проти сильнішого в матчі між Томмі Полом (17, США) та Валентеном Вашеро (14, Монако).

Бельгієць здобув найрейтинговішу перемогу у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, що минулого тижня Алькарас став чемпіоном турніру АТР 500 у Токіо.