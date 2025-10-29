Вашеро вдруге поспіль обіграв свого брата на Мастерсах
Валентен Вашеро
Представник Монако Валентен Вашеро (40) переміг свого двоюрідного брата Артура Ріндеркнеха (29, Франція) у другому колі Мастерсу в Парижі.
Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(9), 6:3, 6:4.
Rolex Paris Masters – АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $7,703,855
Друге коло, 29 жовтня
Валентен Вашеро (Монако) – Артур Ріндеркнех (Франція) 6:7(9), 6:3, 6:4
Суперники раніше зустрічалися в фіналі Мастерсу в Шанхаї десять днів тому, й тоді теж переміг Вашеро.
У наступному колі змагань монегаск зіграє з Кемероном Норрі (31, Велика Британія), який напередодні сенсаційно здолав першу ракетку світу іспанця Карлоса Алькараса.