Вашеро вдруге поспіль обіграв свого брата на Мастерсах

Станіслав Матусевич — 29 жовтня 2025, 15:31
Представник Монако Валентен Вашеро (40) переміг свого двоюрідного брата Артура Ріндеркнеха (29, Франція) у другому колі Мастерсу в Парижі.

Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(9), 6:3, 6:4.

Rolex Paris Masters АТР 1000
Париж, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $7,703,855
Друге коло, 29 жовтня
Валентен Вашеро (Монако)  Артур Ріндеркнех (Франція) 6:7(9), 6:3, 6:4

Суперники раніше зустрічалися в фіналі Мастерсу в Шанхаї десять днів тому, й тоді теж переміг Вашеро.

У наступному колі змагань монегаск зіграє з Кемероном Норрі (31, Велика Британія), який напередодні сенсаційно здолав першу ракетку світу іспанця Карлоса Алькараса.

