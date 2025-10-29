Вашеро вдруге поспіль обіграв свого брата на Мастерсах

Представник Монако Валентен Вашеро (40) переміг свого двоюрідного брата Артура Ріндеркнеха (29, Франція) у другому колі Мастерсу в Парижі.

Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(9), 6:3, 6:4.

Rolex Paris Masters – АТР 1000

Париж, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $7,703,855

Друге коло, 29 жовтня

Валентен Вашеро (Монако) – Артур Ріндеркнех (Франція) 6:7(9), 6:3, 6:4

Суперники раніше зустрічалися в фіналі Мастерсу в Шанхаї десять днів тому, й тоді теж переміг Вашеро.

У наступному колі змагань монегаск зіграє з Кемероном Норрі (31, Велика Британія), який напередодні сенсаційно здолав першу ракетку світу іспанця Карлоса Алькараса.