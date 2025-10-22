Монегаск знову був близьким до сенсації: Вашеро ледь не обіграв Фрітца у Базелі

Сенсаційний переможець нещодавнього Мастерсу в Шанхаї Валентен Вашеро (39, Монако) був близьким до перемоги над першим сіяним Тейлором Фрітцем (4, США) у першому колі турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі.

Гра тривала 2 години 38 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(4), 7:5 на користь фаворита.

У вирішальному сеті за 4:4 Вашеро мав прихований матч-пойнт на прийомі, але ним не скористався.

Swiss Indoors Basel – АТР 500

Базель, Швейцарія, хард (зал)

Призовий фонд: $2,684,645

Перше коло, 22 жовтня

Тейлор Фрітц (США) – Валентен Вашеро (Монако) 4:6, 7:6(4), 7:5

Суперники раніше не зустрічалися на рівні АТР. У наступному колі змагань Фрітц зіграє проти Юго Умбера (24, Франція).

Нагадаємо, що минулого тижня Тейлор Фрітц посів третє місце на представницькому комерційному турнірі Six Kings Slam, який відбувся в Саудівській Аравії.