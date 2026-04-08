Представник Монако на домашньому Мастерсі вибив 5 ракетку світу і вийшов в 1/8 фіналу

Тенісист із Монако Валентен Вашеро (23) обіграв п'яту ракетку світу італійця Лоренцо Музетті в матчі другого кола Мастерсу в Монте-Карло.

Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 7:5.

Rolex Monte-Carlo Masters – АТР 1000

Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: $6,309,095

Друге коло, 8 квітня

Валентен Вашеро (Монако) – Лоренцо Музетті (Італія) 7:6(6), 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу домашнього турніру Вашеро зіграє проти Губерта Гуркача (74, Польща).

Музетті минулого року дійшов у Монако до фіналу. Вашеро став другим монегаском після свого нинішнього тренера Бенджаміна Баллере, який дістався третього кола в Монте-Карло.

Нагадаємо, що у другому колі Мастерсу в Монако третя ракетка світу німець Александр Звєрєв із великими труднощами пройшов чилійця Крістіана Гаріна (109).



