Представник Монако на домашньому Мастерсі вибив 5 ракетку світу і вийшов в 1/8 фіналу

Станіслав Матусевич — 8 квітня 2026, 22:25
Тенісист із Монако Валентен Вашеро (23) обіграв п'яту ракетку світу італійця Лоренцо Музетті в матчі другого кола Мастерсу в Монте-Карло.

Гра тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 7:5.

Rolex Monte-Carlo Masters АТР 1000
Монте-Карло, Монако, грунт
Призовий фонд: $6,309,095
Друге коло, 8 квітня

Валентен Вашеро (Монако) – Лоренцо Музетті (Італія) 7:6(6), 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу домашнього турніру Вашеро зіграє проти Губерта Гуркача (74, Польща).

Музетті минулого року дійшов у Монако до фіналу. Вашеро став другим монегаском після свого нинішнього тренера Бенджаміна Баллере, який дістався третього кола в Монте-Карло.

Нагадаємо, що у другому колі Мастерсу в Монако третя ракетка світу німець Александр Звєрєв із великими труднощами пройшов чилійця Крістіана Гаріна (109).


