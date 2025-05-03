Олійникова вийшла у фінал турніру ITF в Італії

Олександра Олійникова (259) вийшла у фінал турніру серії ITF W35 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У півфінальному матчі вона легко обіграла іспанку Аріану Геєрлінгс Мартінес (411).

Матч тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь третьої сіяної українки.

За гру Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W35, Santa Margherita di Pula

Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 3 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Аріана Геєрлінгс Мартінес (Іспанія) 6:2, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У вирішальному матчі Олександра зіграє проти переможниці матчу між Далілою Спітері (500, Італія) та Ліллі Таггер (567, Австрія).

Майбутній фінал турніру ITF стане першим для Олійникової у поточному сезоні. В цілому ж вона проведе 12 вирішальний матч і боротиметься за 7 титул.

Нагадаємо, що у другому колі змагань Олійникова перемогла італійку Ноемі Мейнс (1035), а у чвертьфіналі обіграла американку Ешлі Лейхі, яка не має рейтингу.