Сачко – про вихід у півфінал в Меці: Хотів показати, що подумки я з українцями

Український тенісист Віталій Сачко, 222 ракетка світу, після сенсаційного виходу у півфінал турніру серії АТР 250 у французькому Меці в статусі "лакі-лузера" розповів про свої враження від успіху та психологічний стан під час війни в Україні.

Інтерв'ю гравця наводить відомий журналіст Бен Ротенберг.

"У Меці я обіграв багато сильних гравців, і це приголомшливе відчуття. Чесно кажучи, я не очікував цього – після поразки у фіналі кваліфікації я вже дивився квитки додому. А потім дізнався, що є шанс потрапити в основну сітку, і просто вирішив вийти на корт і отримувати задоволення. Ми грали з Мпетші Перікаром на центральному корті, була неймовірна атмосфера. Я просто намагався насолоджуватися кожною секундою на корті і продовжую робити це зараз", – поділився емоціями Сачко.

Чвертьфінальний поєдинок проти француза Клемана Табюра Віталій завершив у флешінтерв'ю на корті словами "Слава Україні!" Тенісист не міг обійти увагою тему війни, розв'язаної Росією проти української держави.

"Як ви знаєте, в нашій країні йде повномасштабна війна з Росією. Чоловічий теніс в Україні зараз переживає непрості часи, тому я намагаюся хоча б гідно представляти свою країну. Для мене це дуже багато значить. Я отримав безліч повідомлень від українських уболівальників протягом цього тижня і хотів показати, що подумки я з ними. Вони борються там, а я намагаюся боротися на корті".

Знаходячись у Європі, Сачко не може залишатися спокійним від того, що відбувається на Батьківщині.

"Думаю, війна вплинула на кожного українця. І зараз, якщо чесно, я досі дуже гостро все переживаю. Кожен раз, коли читаю про те, що відбувається, бачу, як росіяни бомблять мирних людей – мені хочеться плакати. У якомусь сенсі мені пощастило, що я виріс у Чехії і живу там з дитинства, там і решта моєї родини. Але все одно я просто не знаходжу слів, мені щиро боляче, що все це відбувається. А зі свого боку я намагаюся допомогти тим, що можу – своїми результатами на корті", – заявив українець.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Меці Віталій Сачко обіграв Джованні Мпетші Перрікара (59, Франція), у другому раунді здобув найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, здолавши Александра Бубліка (13, Казахстан). У чвертьфіналі Сачко переміг француза Клемана Табюра (243), якому поступився чотирма днями раніше, у фіналі кваліфікації в Меці.