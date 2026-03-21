Завацька з камбеком вийшла у фінал турніру ITF в Іспанії
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька (292) вийшла у фінал турніру серії ITF W35 в іспанському Сабаделі. У півфінальному матчі українка обіграла шведку Кайсу Вільду Хенннеман (362).
Гра тривала 3 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6:3.
За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі, та зробила 6 брейків.
ITF W35, Sabadell
Сабадель, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $30,000
Півфінал, 21 березня
Катаріна Завацька (Україна) – Кайса Вільда Хеннеман (Швеція) 5:7, 6:2, 6:3
Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Завацька зіграє проти грекині Марти Матули (368).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28) та Юлія Стародубцева (108) вийшли у третє коло престижного турніру в Маямі.