Завацька з камбеком вийшла у фінал турніру ITF в Іспанії

Катаріна Завацька (292) вийшла у фінал турніру серії ITF W35 в іспанському Сабаделі. У півфінальному матчі українка обіграла шведку Кайсу Вільду Хенннеман (362).

Гра тривала 3 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:2, 6:3.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі, та зробила 6 брейків.

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 21 березня

Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Завацька зіграє проти грекині Марти Матули (368).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна (8), Марта Костюк (28) та Юлія Стародубцева (108) вийшли у третє коло престижного турніру в Маямі.