Завацька без проблем вийшла в півфінал кваліфікації Ролан Гаррос

Катаріна Завацька (268) легко пройшла до півфіналу кваліфікації Ролан Гаррос-2026, обігравши в першому матчі попередніх змагань канадійку Керол Чжао (403).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

Катаріна на старті матчу програла два гейми поспіль, після чого наступні 11 (!) залишила за собою й спокійно довела зустріч до перемоги.

За поєдинок Завацька не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал кваліфікації, 19 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі кваліфікації Катаріна зіграє проти латвійки Дар'ї Семенистої (112).

Нагадаємо, що напередодні у стартових матчах відбіркових змагань до Ролан Гаррос у жінок Вероніка Подрез програла свій поєдинок, а Віталій Сачко здобув перемогу.