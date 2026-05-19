Завацька – про успішний старт на Ролан Гаррос: Почуваюся добре, хоча коліно ще болить

Ігор Грачов — 19 травня 2026, 22:20
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька після перемоги на старті кваліфікації Ролан Гаррос над представницею Канади Керол Чжао у бліц-коментарі кореспонденту "Чемпіона" прокоментувала свій успіх.

"Фізично почуваю себе добре, хоча коліно ще трохи болить. Ще й на початку матчу впала на інше коліно. Певно, через достатнє хвилювання на початку зустрічі.

Втім, впоралась і виконала свою роботу. Спочатку раділа, що потрапила на Ролан Гаррос, а тепер час радіти, що подолала перше коло.

Насолоджуюсь моментом і готуюсь далі. Вже наступного дня буде цікавий матч. Я готова боротись і сподіваюся, що вдасться вийти у фінал кваліфікації", – сказала Катаріна.

20 травня орієнтовно о 15:30 за київським часом Завацька проведе матч півфіналу кваліфікації проти латвійської тенісистки Дар'ї Семенистої. Єдину очну зустріч два роки тому українка своїй суперниці програла.

