Завацька – про успішний старт на Ролан Гаррос: Почуваюся добре, хоча коліно ще болить

Катаріна Завацька після перемоги на старті кваліфікації Ролан Гаррос над представницею Канади Керол Чжао у бліц-коментарі кореспонденту "Чемпіона" прокоментувала свій успіх.

"Фізично почуваю себе добре, хоча коліно ще трохи болить. Ще й на початку матчу впала на інше коліно. Певно, через достатнє хвилювання на початку зустрічі.

Втім, впоралась і виконала свою роботу. Спочатку раділа, що потрапила на Ролан Гаррос, а тепер час радіти, що подолала перше коло.

Насолоджуюсь моментом і готуюсь далі. Вже наступного дня буде цікавий матч. Я готова боротись і сподіваюся, що вдасться вийти у фінал кваліфікації", – сказала Катаріна.